Делегация во главе с главой Исполнительной власти города Баку Эльдаром Азизовым посетила с рабочим визитом Китайскую Народную Республику по приглашению руководства провинции Сычуань.

Как сообщили # в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, в рамках визита состоялась встреча губернатора провинции Сычуань Хуан Цяня с главой Исполнительной власти города Баку Эльдаром Азизовым и членами делегации.

В ходе переговоров, учитывая интерес граждан Китайской Народной Республики к Баку и Азербайджану, губернатором Хуан Цянем было выдвинуто предложение об открытии авиасообщения Ченду–Баку.

После встречи был подписан «Меморандум о взаимопонимании по установлению отношений дружбы и партнерства между столицей Азербайджанской Республики городом Баку и провинцией Сычуань Китайской Народной Республики».

Затем представители города Баку посетили столицу Китайской Народной Республики Пекин и встретились с заместителем мэра города Пекин Сма Хун.

В ходе встречи были обсуждены планы сотрудничества между столицами. Была достигнута договоренность о визите делегации мэрии Пекина в Баку