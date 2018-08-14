МГУ вошел в топ-100 рейтинга вузов ARWU-2018

МГУ им. М. В. Ломоносова подтвердил статус одного из ведущих мировых вузов, заняв86-е место в рейтинге университетов Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2018. Об этом во вторник сообщил ТАСС ректор вуза Виктор Садовничий.

«Московский университет подтвердил статус одного из лучших университетов мира, улучшив показатели в престижном Шанхайском рейтинге университетов. Отмечу, что в отличие от других международных рейтингов составители ARWU отказались от использования данных, предоставляемых самими университетами и получаемых в результате опросов экспертов. Делается ставка на использование только объективных данных из открытого доступа,» — отметил собеседник агентства.

По его словам, данные хорошо отражают уровень научных исследований, которые ведет университет. «МГУ играет важную роль в реализации международных научных исследований в области квантовых технологий, исследований космоса, Арктики, изменений климата, других направлений научных исследований, реализуемых в рамках программы развития университета», — добавил Садовничий.

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