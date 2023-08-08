Аргентинский футболист Лионель Месси вошел в топ-4 лучших бомбардиров американского «Интер Майами» за всю историю существования клуба.

В ночь на 7 августа Месси оформил дубль в матче против «Далласа» в 1/8 финала Кубка лиг MLS + MX. Теперь в активе аргентинца семь голов в четырех играх за клуб.

Это позволило ему подняться на четвертое место в списке лучших бомбардиров команды, сравнявшись с Хосефом Мартинесом, Льюисом Морганом и Родольфо Писарро.

Лучшим бомбардиром «Интер Майами» является Гонсало Игуаин, на счету которого 29 голов. Второе место по этому показателю занимает Леонардо Кампана (16). Топ-3 замыкает Роберт Тейлор (8).

Месси перешел в «Интер Майами» в июле на правах свободного агента и дебютировал в ночь на 22 июля, в первом же матче отметившись голом.

Последние два года он играл за французский «Пари Сен-Жермен». Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.

Большую часть карьеры Месси выступал за «Барселону». Каталонскую команду он покинул в 2020 году. (sports.ru)