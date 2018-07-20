Межконтинентальный заплыв через Босфор намечен на 22 июля

30-й ежегодный межконтинентальный заплыв через пролив Босфор (Samsung Bosphorus Cross) пройдет в воскресенье, 22 июля.

В заплыве, организованном Национальным олимпийским комитетом Турции, примут участие 2400 человек из 50 стран мира.

Первый заплыв через Босфор состоялся в 1989 году. Тогда в нем приняли участие 68 пловцов. С тех пор заплыв стремительно набирает популярность, сообщает агентство «Anadolu».

В числе участников заплыва — чемпион мира и Европы Денис Силантьев из Украины. За заплывом будет наблюдать олимпийский рекордсмен, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

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