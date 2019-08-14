Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД

Германия совместно с партнерами по НАТО будет в ближайшие годы настаивать на дальнейшем ограничении вооружений. Об этом заявила в среду в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель в контексте прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого первыми вышли США.

«Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора», — утверждала она.

Таким образом, по ее словам, был нанесен ущерб европейской и мировой архитектуре безопасности. «Мы вместе с партнерами по НАТО, разумеется, сделаем все, чтобы настоять на дальнейшем ограничении вооружений, это будет нашей задачей на ближайшие годы», — добавила Меркель.(ТАСС)