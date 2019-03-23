Мечети в Новой Зеландии, где произошла стрельба, вновь открыты для прихожан

Полиция Новой Зеландии открыла для прихожан мечети города Крайстчерч, где на прошлой неделе в результате стрельбы были убиты 50 человек. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Ранее новозеландские правоохранительные органы попросили закрыть все мусульманские храмы в стране и рекомендовали воздержаться от их посещения.

23 марта полиция вновь передала мечети «Ан-Нур» и «Линвуд» местной общине. Сообщается, что в обоих храмах будут присутствовать вооруженные полицейские. Такие же меры безопасности сохранятся в мечетях по всей Новой Зеландии.

По данным радио Radio NZ  в мусульманский храм «Умар» в городе Окленд прибыла премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

15 марта в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек и столько же людей были ранены. В убийстве обвиняют 28-летнего австралийца Брентона Тарранта. Его арест продлен до 5 апреля ((aif.ru).

| 2019-03-23T10:33:17+00:00 23 марта 2019, 11:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss