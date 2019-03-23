Мечети в Новой Зеландии, где произошла стрельба, вновь открыты для прихожан

Полиция Новой Зеландии открыла для прихожан мечети города Крайстчерч, где на прошлой неделе в результате стрельбы были убиты 50 человек. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Ранее новозеландские правоохранительные органы попросили закрыть все мусульманские храмы в стране и рекомендовали воздержаться от их посещения.

23 марта полиция вновь передала мечети «Ан-Нур» и «Линвуд» местной общине. Сообщается, что в обоих храмах будут присутствовать вооруженные полицейские. Такие же меры безопасности сохранятся в мечетях по всей Новой Зеландии.

По данным радио Radio NZ в мусульманский храм «Умар» в городе Окленд прибыла премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

15 марта в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек и столько же людей были ранены. В убийстве обвиняют 28-летнего австралийца Брентона Тарранта. Его арест продлен до 5 апреля ((aif.ru).