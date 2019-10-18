Матч «Барселона» — «Реал» был перенесен

Матч 10-го тура чемпионата Испании между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом» был перенесен. Об этом сообщает Cadena Ser со ссылкой на Time 25 Sport.

По информации источника, теперь клубы встретятся 18 декабря, а не 26 октября, как запланировано. Такое решение было принято сегодня, 17 октября, комитетом по проведению соревнований из-за протестов в Каталонии.

Напомним, что волнения связаны с решение суда о заключении под стражу политических деятелей, вытсупающих за признание автономии региона.

Из-за этих акций для «Барсы» уже возникло немало сложностей. Так, на очередной матч Примеры с «Эйбаром» каталонцы, возможно, будут добираться на автобусе.(Газета.Ru)