Марадона: “Рука Бога“ месть англичанам за Фолклендские острова

Легендарный форвард сборной Аргентины Диего Марадона считает свой знаменитый гол, забитый в ворота сборной Англии в четвертьфинале ЧМ-1986 и также известный как “Рука Бога“, возмездием англичанам за Фолклендскую войну, передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

“Мы, аргентинцы, не знали, c чем столкнулись военные. Нам сказали, что мы побеждаем в войне. Но на самом деле Англия побеждала со счетом 20:0. Это было тяжело. Была поднята такая шумиха, что казалось, что мы собираемся разыграть ещё одну войну на футбольном поле.

Я знал, что забил рукой. Я не планировал этого делать, но все произошло так быстро, что судья на линии не увидел, как я использовал руку. Судья посмотрел на меня и сказал: «Гол». Это было приятное чувство, будто некая символическая месть англичанам“, — сказал Марадона в документальном автобиографическом фильме, недавно вышедшем в прокат.

Марадона ушёл из мексиканского клуба из-за проблем со здоровьем.

На 51-й минуте игры четвертьфинала ЧМ-1986 Марадона забил мяч в ворота англичан рукой, однако главный арбитр встречи засчитал взятие ворот. Через четыре минуты Марадона забил “гол столетия“, чем принес Аргентине победу со счетом 2:1 и помог команде выиграть турнир.

| 2019-06-16T09:05:12+00:00 16 июня 2019, 09:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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