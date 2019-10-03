Маленькие жертвы войны

1-2 октября в Женеве (Швейцария) во Дворце Наций прошел Социальный форум на тему «Поощрение и зашита прав детей и молодежи посредством образования». Данный форум представляет собой ежегодную встречу, организуемую Советом по правам человека ООН. В мероприятии участвовали государственные структуры и неправительственные организации из многих стран мира.

Неправительственную организацию от Азербайджана представляла исполнительный директор НПО «Надежное будущее» Кямаля Ашумова. Она рассказала #, что ее участие в работе форума стало возможным благодаря поддержке Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.

По словам эксперта, ежегодно на форуме заинтересованными сторонами обсуждается выбранная Советом тема.

«В прошлом году этот форум был посвящен проблемам женщин. В этом году обсуждался доступ детей к образованию. Почему выбрана тема, связанная с детьми? Дело в том, что в этом году тридцатилетие Конвенции по правам детей, и участники обсуждали, что было сделано за это время в области образования детей, и что еще предстоит сделать. Вопрос образования стал основным, так как получение образования позволяет расширить возможности детей и молодежи, и право на получение образования имеют все, независимо от пола, социального статуса семьи или иных характеристик»,- подчеркнула она.

Но, как говорит эксперт, на форуме было озвучено, что около 59 миллионов детей в мире по разным причинам не имеют доступ к образованию. Это дети, находящиеся на территориях конфликтов, дети, которые не привлечены к инклюзивному образованию, по причине сложных социальных условий и т.д.

К.Ашумова отметила, что участие в работе форума позволило ей ознакомить участников с нашей страной, показать, что в Азербайджане есть НПО, которая параллельно с государством ведет работу с детьми и молодежью на высоком уровне, но главное — выступить с докладом на тему «Образование в условиях чрезвычайных ситуаций и конфликтов».

«Я выбрала эту тему, так как понимаю всю важность данной проблемы для нашей страны. Мне хотелось еще раз напомнить ООН и странам-участницам Форума о ситуации с азербайджанскими беженцами и вынужденными переселенцами, о детях, которые много лет не видели свои родные земли. В нашей стране около 200 тысяч детей и молодежи до 18 лет из семей беженцев и вынужденных переселенцев. Многие из тех, кто вынужден был бежать со своих земель из-за агрессии Армении уже выросли, стали родителями, но та боль, которую они пережили, до сих пор не ушла. Последствия войны сказываются на них и во взрослой жизни», — сказала эксперт.

По ее словам, наше государство делает много для поддержки беженцев и вынужденных переселенцев. Для них строят поселки, создают инфраструктуру, обеспечивают доступ к образованию. Но для их полноценной жизни необходимо вернуть оккупированные Арменией азербайджанские территории. При этом, как отметила наша собеседница, Азербайджан выступает за мирное решение конфликта в Нагорном Карабахе.

«На сегодняшний день в особенно тяжелом положении находятся дети, живущие в приграничных с Арменией районах страны. Они каждый день боятся подвергнуться обстрелам со стороны Армении, взорваться на мине. Это ужасно, что дети живут в постоянном страхе за свою жизнь. В 2017-2018 годах жертвами войны стало несколько азербайджанских детей. Многие дети психологически травмированы, они боятся идти в школу, учиться. Надо развивать, расширять количество реабилитационных центров для детей, укреплять психологическую защиту несовершеннолетних»,- заявила она.

На детскую горячую линию, как говорит эксперт, поступали звонки из Геранбоя, Агдама, Физули, в которых несовершеннолетние говорили, что у них от страха выпадают волосы, мучает бессонница.

А ведь дети — будущее нации, и наша задача сохранить их физическое и психическое здоровье, и обеспечить доступ к образованию, заявила К.Ашумова. В своем докладе она постаралась донести до участников форума информацию о том, в какой сложной ситуации находятся эти дети. Данная тема, безусловно, нуждается в привлечении к ней международного внимания.

В конце работы форума К.Ашумова встретилась с председателем- докладчиком социального форума Кадрой Ахмед Хассан, которой подарила книгу на английском языке «Дети как жертвы войны», подготовленную Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей.