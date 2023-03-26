В Международном Центре мугама 28 марта будет представлен спектакль «Маленькие трагедии» режиссера Константина Солдатова, сообщает #.

Константин родился в Баку. Окончил актёрский факультет ГИТИСа (РАТИ) в 2001 г. (мастерская профессора Д. Ливнева); режиссёрский факультет ГИТИСа (РАТИ) в 2008 г. (мастерская профессора И. Райхельгауза), работал в Калужском драматическом театре, был худруком Кировского драматического театра.

«Маленькие трагедии» А. С. Пушкина — эпическая фреска, на создание которой поэта вдохновили размышления о европейской культуре. В композиции цикла угадывается намерение «поиграть» с культурными мифами разных эпох. Размышления о европейской культуре и сегодня не дают покоя многим, но это всё от невежества, а что же брат Пушкин?

Вдумчивая работа с классическим материалом, насыщение его музыкой, поиск параллелей с современностью — это уже некий успешный тренд в творчестве режиссера Константина Солдатова. Совсем свежая премьера «Свадьбы Кречинского» в Ижевске, недавняя нашумевшая постановка «Ромео и Джульетта» в Краснодаре и многие другие — яркое тому доказательство.

Современные биты и музыкальное наполнение текста великого классика, прекрасно написанные и сведенные саунд-дизайнерами и композиторами Платоном Солдатовым и Константином Солдатовым, могли бы перевести спектакль в жанр Sound Performance, если бы не игра Актрисы, существование на сцене которой приковывает взгляд зрителя раз и навсегда.

Ирина Якубенко, сыгравшая за свою карьеру много разноплановых и разножанровых ролей, раскрывает каждый образ, как будто достает ядро миндаля. На наших глазах происходит огранка каждого персонажа до уровня драгоценного алмаза. Так получается самый настоящий спектакль. Одна из множества его форм. Симпатичная, ритмичная, классическая и современная одновременно. Если бы детям преподавали литературу в школах таким образом, они бы любили и знали бы классиков наизусть…