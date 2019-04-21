Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия — оплот суверенитета республики.
Так он прокомментировал собственные слова, сказанные накануне в послании к народу и Национальному собранию, — в частности, о том, что тот, кто посмеет уничтожить страну, будь то президент или правительство, будет «проклят белорусским народом».

Лукашенко отметил, что его высказывание обеспокоило некоторых политиков, особенно в России. При этом он подчеркнул, что его слова направлены не против России, а «против тех, кто попытается это сделать» (то есть уничтожить Беларусь).

«Насколько я понимаю, искренне говорю, Россия — это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета», — цитирует президента Sputnik Беларусь.

По его словам, если что-то случится, то «мы с Россией будем в окопах вместе».

| 2019-04-21T01:53:42+00:00 21 апреля 2019, 08:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss