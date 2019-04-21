Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия — оплот суверенитета республики.

Так он прокомментировал собственные слова, сказанные накануне в послании к народу и Национальному собранию, — в частности, о том, что тот, кто посмеет уничтожить страну, будь то президент или правительство, будет «проклят белорусским народом».

Лукашенко отметил, что его высказывание обеспокоило некоторых политиков, особенно в России. При этом он подчеркнул, что его слова направлены не против России, а «против тех, кто попытается это сделать» (то есть уничтожить Беларусь).

«Насколько я понимаю, искренне говорю, Россия — это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета», — цитирует президента Sputnik Беларусь.

По его словам, если что-то случится, то «мы с Россией будем в окопах вместе».