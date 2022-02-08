Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для него стало сюрпризом сообщение о том, что российское правительство одобрило отправку белорусских военных в Сирию, и назвал информацию фейком.

Соответствующие заявления глава государства озвучил во вторник, 8 февраля на заседании Совета безопасности, передает БЕЛТА.

«Вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Для меня это было новостью. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал. Единственно, о чем шла речь, давно-давно она идет, в Сирии просили нас врачами помочь», — заявил глава государства.

Если кто-то захочет поехать из наших врачей, прежде всего военных, они поедут, но не сейчас, продолжил Лукашенко. «Потому что у нас своих сейчас проблем выше крыши. Еще эта пандемия так называемая не закончилась. Поэтому в этой ситуации мы даже врачами не можем помочь сирийцам. Хотя там уже активных боевых действий не ведется, но тем не менее», — пояснил президент.

Лукашенко заверил, что Беларусь не намерена отправлять в Сирию военных. «Нам там нечего делать. Еще раз подчеркиваю: нужны будут врачи — поможем. Исключительно на добровольных основах. Только после того, когда у нас спадет напряжение в своих больницах. Нет, начинают раскручивать: «правительство России приняло решение». С правительством России шла речь, если мы будем кого-то туда посылать, чтобы Россия нас поддержала. Если какой-то госпиталь, желательно, чтобы мы с россиянами работали, у них большой опыт. Вот и весь вопрос», — резюмировал президент.