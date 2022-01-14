Весьма странные умозаключения озвучил известный армянский аналитик. У президента Азербайджана Ильхама Алиева «есть долги, которые он должен вернуть». Своей победой в Карабахе осенью 2020 года он обязан Турции, Израилю, Пакистану. Денег с него точно не попросят. Израиль захочет явных антииранских действий, Турция — антироссийских, а Пакистан — антииндийских. Такое мнение высказал директор армянского Центра американских исследований Сурен Саркисян, сообщает информационно-аналитический портал VERELQ.

По его словам, «в настоящее время идёт, во-первых, процесс формирования современной Османской империи, во-вторых — союзных государств на евразийском пространстве, и оба этих объединения попытаются вовлечь Азербайджан в сферу своего влияния».

Алиев, продолжает эксперт, должен кого-то из них «кинуть» в итоге.

«При формировании этих империй самым тяжёлым яблоком раздора между Турцией и Россией будет Азербайджан (проблема Казахстана вроде бы решена провалом проекта тюркского мира). Россия сначала попытается «увести» Азербайджан в ЕАЭС, а Турция попытается этому помешать», — прогнозирует Саркисян.

Он констатирует, что как в арабском, так и в турецком мире революции и попытки государственных переворотов более вероятны: «смотри — Казахстан и многочисленные попытки путчей в Турции».

«Пусть Алиев не считает себя лучше и умнее диктаторов и лидеров арабского мира. Если смогли свергнуть (Муаммара) Каддафи и (Хосни) Мубарака, то, конечно, свергнуть Алиева для них просто щëлкнуть пальцами. Я согласен с экспертами, что сегодня нет консенсуса (или «консенсуса минус 1») внутренних или внешних игроков относительно совершения революции в Азербайджане. Но Алиев должен либо сам сделать чёткий выбор, либо это сделают за него», — подытожил, как передает EADaily, армянский аналитик.

Эта удивительная мысль – о том, что своей победой Азербайджан обязан многим, только не себе – присуща не только армянским политологам, и потому требует реакции. Их послушать – окажется, что и воевали в Карабахе не азербайджанцы, а кто-то другой. Эти люди как будто забывают, что абсолютно за всё – за все виды иностранных вооружений, за обучение своих будущих офицеров в иностранных военных вузах – десятилетиями Азербайджан платил живыми деньгами. На это ушли миллиарды долларов, которые в иных условиях можно было бы потратить на прогресс и развитие страны.

Отсюда логический вывод – никому Азербайджан ничего не должен. За всё сполна заплачено. Да ничего, собственно, никто и не требует от него – такое происходит разве что в фантазиях Саркисяна и ему подобных. Почему-то они не принимают в расчет самых простых, очевидных фактов и уже предрекают какой-то переворот в Азербайджане из-за того, что, видите ли, Алиеву не удастся предпринять одновременно антироссийские, антииранские и антииндийские действия. На чем же основаны публикации с подобными выводами? Их авторы искренни в своих заблуждениях? Им просто очень хочется, чтобы всё было так, как им мечтается? Или они сознательно вводят в заблуждение свою аудиторию, массы?

На эти вопросы # отвечает Фарид Шафиев, дипломат, директор Центра анализа международных отношений:

— Азербайджан уже доказал, что он проводит независимую политику. События прошлого года это ясно показали. Если взять, к примеру, Израиль, то по вопросу Сектора Газа Азербайджан придерживается собственной позиции. Но в целом, у нашей страны хорошие отношения с Израилем – и это уже к тому, что наше государство чуть ли не превратилось в вассала Турции.

А что касается в целом таких стран как Пакистан, Турция, Израиль, других – понятно, что вполне нормальная вещь, когда государства-партнеры стараются поддержать друг друга. Поэтому, если по какой-то международной проблеме (особенно если она касается таких принципиальных моментов, как территориальная целостность, или каких-то других вопросов актуальной повестки на мировой арене) мы поддерживаем дружественные страны, то почему это сразу должно расцениваться так, будто мы теряем свой суверенитет? Мы и до 44-дневной войны придерживались вполне определенных принципиальных позиций по самым различным вопросам.

Да, мы отдаем иногда предпочтение близким себе государствам в плане предоставления тех или иных экономических контрактов — так это нормально. Но вместе с тем, недавно индийская компания выиграла один тендер в Азербайджане. Поэтому такой бред армянского «аналитика», по-моему, не заслуживает даже более широкого комментария.