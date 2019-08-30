Лондон выделяет три миллиона фунтов для помощи британцам в ЕС после Brexit

«Живущим в ЕС британские граждане, которые могут столкнуться с трудностями при оформлении необходимых для статуса резидента документов, будет оказана помощь. Правительство выделяет три миллиона фунтов стерлингов для финансирования благотворительных и волонтерских организаций, которые будут информировать британских граждан (проживающих в ЕС) о необходимости регистрации в качестве резидента в ЕС и оказывать им поддержку при подаче заявок», — говорится в сообщении МИД.