Лондон исключил проведение нового референдума по «Брекзиту»

Лондон не намерен проводить еще один референдум по вопросу о выходе Великобритании из Евросоюза, заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Терезы Мэй. «Британская общественность проголосовала за то, чтобы покинуть Европейский Союз. Второго референдума не будет… ни при каких обстоятельствах», — указал он в понедельник, 16 июля, выступая перед журналистами.

Пресс-секретарь еще раз отметил мнение Мэй, что ее план «Брекзита» является единственным вариантом достижения сделки с ЕС, которая соответствует целям Лондона.

Ранее Тереза Мэй представила концепцию «Брекзита», которая, в частности, предполагает создание зоны свободной торговли с ЕС и общий с Брюсселем свод правил для этого, а также отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией.

Хотя премьер заручилась поддержкой большинства членов своего кабинета, сторонники жесткого варианта выхода Великобритании из Евросоюза критикуют план МЭй. В знак протеста против мягкого варианта «Брекзита» ушли в отставку министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис и министр иностранных дел Борис Джонсон.

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