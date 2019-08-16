Лидер «Хезболлах» заявил, что в случае войны шиитская партия будет защищать Иран

Развязывание войны против Ирана «воспламенит весь Ближний Восток». С таким предупреждением в адрес Соединенных Штатов и их союзников выступил в пятницу в Бейруте лидер шиитской партии «Хезболлах» шейх Хасан Насрулла, речь которого транслировал в прямом эфире телеканал Al Manar.

«Тот, кто подталкивает регион к войне, должен знать, что фронт сопротивления включает сейчас Палестину, Ливан, Сирию, Ирак, Иран и Йемен, — подчеркнул он. — Это силы, которые отвергают подчинение, позорные сделки и капитуляцию, они будут защищать Иран в случае конфликта в Персидском заливе».

Насрулла напомнил, что бойцы «Хезболлах» и их союзники не позволили США осуществить свои планы в Сирии. «Что касается Израиля, то он не рискнет сейчас начать войну против Ливана, потому что знает, что соотношение сил изменилось в пользу «Хезболлах», — отметил шиитский политик.

Лидер «Хезболлах» не первый раз выступает с подобным предупреждением. Так, в телеобращении от 1 июня он заявил, что «войска и объекты США в регионе будут атакованы и уничтожены в случае развязывания войны против Ирана». По его словам, конфликт «выйдет за пределы иранских границ, и Израиль вместе с саудовским королевством заплатят за него цену».(ТАСС)