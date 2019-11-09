Лавров отметил настрой новых властей Армении укреплять отношения с Россией

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что диалог Армении и России на высшем уровне способствует решению ключевых вопросов двусторонней повестки.

В интервью армянскому информагентству «Мкдиамакс» российский министр сказал, что конструктивный диалог в верхах позволяет сформировать заделы на будущее.

По словам Лаврова, Россия является ведущим экономическим партнером Армении. Российская доля во внешней торговле Армении превышает 26%. Почти 45% всех иностранных инвестиций приходится на Россию. Министр подчеркнул, что страны реализуют ряд масштабных совместных проектов. Также в Армении работают более двух тысяч предприятий с российским капиталом. Страны углубляют обмены в сферах культуры, образования, науки, а также контакты между людьми.

Министр отметил, что могут возникать отдельные вопросы, по которым есть расхождения, но стороны едины в необходимости решать их в конструктивном ключе. «В будущее российско-армянских отношений смотрим с оптимизмом», – сказал Лавров (aif.ru).