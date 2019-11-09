Лавров отметил настрой новых властей Армении укреплять отношения с Россией

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что диалог Армении и России на высшем уровне способствует решению ключевых вопросов двусторонней повестки.

В интервью армянскому информагентству «Мкдиамакс» российский министр сказал, что конструктивный диалог в верхах позволяет сформировать заделы на будущее.

Министр отметил, что могут возникать отдельные вопросы, по которым есть расхождения, но стороны едины в необходимости решать их в конструктивном ключе. «В будущее российско-армянских отношений смотрим с оптимизмом», – сказал Лавров (aif.ru).

| 2019-11-09T16:00:00+00:00 9 ноября 2019, 16:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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