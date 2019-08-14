Крупное ДТП в подземном туннеле в Рио-де-Жанейро

По меньшей мере 51 человек пострадал в результате крупного ДТП в центре Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил портал G1.

Инцидент произошел рано утром в среду  в одном из подземных туннелей в центре столицы одноименного штата. По данным портала, столкнулись два автобуса и пять легковых автомобилей.

Четыре человека, состояние которых вызывало наибольшие опасения медиков, госпитализированы, остальным оказывается помощь на месте.

Участок трассы, связывающий центр города и его южную часть, был полностью перекрыт. Причины ДТП выясняются.

| 2019-08-14T08:28:02+00:00 14 августа 2019, 09:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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