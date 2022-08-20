ДТП на юго-востоке Турции в провинции Мардин привело к смерти 19 человек, еще 29 — получили травмы, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.

«В уезде Дерик провинции Мардин у грузовика отказали тормоза, он врезался в толпу, погибли 19 человек, 29 получили травмы, из них восемь — тяжелые», — написал он.

Ранее, 20 августа, сообщалось, что в Анталье при столкновении рейсового автобуса с туристическим пострадали 25 человек. Двое пострадавших получили тяжелые травмы, их направили в больницу.

Несколькими часами позже в турецкой провинции Газиантеп в результате столкновения нескольких машин погибли 19 человек, еще 22 — пострадали. Столкновение произошло между пассажирским автобусом, машиной скорой помощи, пожарной машиной и автомобилем с журналистами. Среди погибших трое пожарных, 2 медицинских работника и два журналиста.