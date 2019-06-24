Кремль пытается воспользоваться ситуацией, чтобы разрушить имидж Грузии

Акции протеста в Грузии сошедшими на нет пока не назовешь. Вот и вечером и в ночь на понедельник несколько тысяч демонстрантов выступали перед зданием парламента в Тбилиси за отставку главы МВД Георгия Гахария, разрешившего полиции сопротивляться митингующим, и за проведение досрочных парламентских выборов. После полуночи народ стал расходиться, впрочем, организаторы призвали людей прийти на митинг в понедельник, в 19.00. До этого, днем состоится автомобильное шествие из центра в сторону здания МВД.

Очевидно, то, что происходит в Грузии уже можно назвать событиями чисто внутриполитического контекста – хоть и началось все со скандала с иностранным гражданином, впоследствии это вылилось все же в проявления недовольства работой правящих сил. О православном коммунисте Гаврилове, который сыграл во всем этом роль «зажигалки», в самой Грузии уже и не вспоминают. В отличие от российских СМИ, которые (явно по команде сверху) все никак не могут перестать называть возмутившихся людей какими-то «террористами, радикалами, националистами и экстремистами». Последние, как известно, имеют в арсенале против своих врагов кое-что пострашнее полупустых пластиковых бутылок с минералкой, которых так испугалась делегация Госдумы, что в срочном порядке покинула Тбилиси.

Причем, Кремль тут же попытался использовать возникшую ситуацию в собственных интересах – деструктивных, как это обычно ему свойственно. То есть, были предприняты усилия ударить по весьма положительному имиджу, который Грузия успела создать себе в мире.

22 июня президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию. Согласно документу, временный запрет будет действовать с 8 июля, после завершения большей части туров в страну. По словам пресс-секретаря президента России, Дмитрия Пескова, этот указ является «вынужденной мерой» и связан с «экстремистскими антироссийскими» протестами в Грузии.

Вскоре после этого президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за сохранение потока туристов из России. По ее словам, российские туристы должны приезжать в Грузию. Она также добавила, что политические разногласия не должны влиять на путешественников.

МИД же Грузии заявил, что гражданам России вообще не угрожала опасность во время акций протеста в Тбилиси. «Государственные ведомства Грузии полностью обеспечивают общественный порядок», — говорится в сообщении. В МИДе также добавили, что иностранным гражданам и журналистам никакая опасность не угрожала.

Очевидно, это так и есть. Ибо в летний период Грузия обычно принимает российских туристов десятками тысяч, и что-то до сих пор ни от одного гражданина РФ ни в одном СМИ не прозвучало жалоб на ухудшившееся к ним отношение грузин после инцидента на Межпарламентской ассамблее православия.

То есть, Москва пытается нанести удар побольнее именно по той отрасли, в которой Грузия сегодня обгоняет, пожалуй, все постсоветские государства вместе взятые – по туризму. Но вместо этого вредит только собственным же гражданам. Причем, россияне уже находящиеся в Грузии прерывать своих отпусков из-за решения Путина вовсе не намерены. Только вот возвращаться им придется посложнее – наземным путем или через аэропорты соседних государств. Мало того, даже те, кто купили авиабилеты на отмененные Путиным рейсы, сейчас, по данным СМИ, подбирают другие варианты прибытия в Грузию, чтобы использовать-таки свои заранее оплаченные туры. Собственно, вот эти факты и есть отличное подтверждение высокого реноме грузинской сферы услуг и откровенной неправоты Москвы и глупости, принятых ею решений.

В целом, конечно же, нестабильная политическая обстановка в соседней стране вызывает ряд вопросов. Например, на что больше походит случившееся в здании парламента — на какую-то спонтанную случайность, ненароком вызвавшую цепную реакцию в обществе, или это, скорее, чья-то намеренная провокация? И можно ли с уверенностью сказать, что с отставкой спикера парламента Иракли Кобахидзе напряжение уже пошло на спад, и оппозиции добиться более ничего не удастся? Трудно судить о таких вещах, покуда ситуация находится в развитии.

Как заявил в комментарии # профессор политологии из грузинского Института общественных дел Торнике Шарашенидзе, «просто в обществе накопилось недовольство несправедливостью действующей власти, а идиотизм Кобахидзе стал последней каплей». Причем под идиотизмом теперь уже экс-спикера он подразумевает то, что Кобахидзе «сперва пригласил такого человека как Гаврилов в Грузию, а потом не смог предотвратить ситуацию с тем, что тот уселся в его кресло».