В субботу, 17 декабря, президент России Владимир Путин посетил объединённый штаб родов войск, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины, и провел совещание с командующими.

Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что таким образом Кремль старается показать Путина как компетентного лидера военного времени. Кремль, вероятно, обнародовал информацию об этой поездке, чтобы создать образ лидера, полностью вовлеченного в планирование и ведение войны в Украине. ISW также напоминает о резкой критике роли Путина в руководстве военными действиями, которая недавно прозвучала со стороны сторонников войны.

Еще одна возможная причина для освещения визита Путина в штаб — попытка реабилитации имиджа минобороны России. Кремль, вероятно, сознательно продемонстрировал присутствие Герасимова, Шойгу и Суровикина на встрече с Путиным, чтобы представить минобороны России как единую, организованную и эффективную военную организацию и оградить высшее командование ВС РФ от критики. Учитывая отсутствие заметных побед России в войне с Украиной, российское военное руководство стремится создать иллюзию организованно работающей цепочки военного командования. Кроме того, Кремлю нужно улучшить имидж минобороны, чтобы уравновесить растущее влияние Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина и управляемых ими военных структур, говорится в ежедневном отчете ISW.