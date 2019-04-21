Корабли Тихоокеанского флота завершили визит во Вьетнам

«Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц», среднего морского танкера «Иркут» завершил программу неофициального визита во вьетнамский порт «Камрань», — сказал он.

Воскресенский добавил, что в рамках визита моряки встретились с представителями командования четвертого военно-морского района ВМС Вьетнама и командованием военного флота, а также возложили венок к мемориалу «Камрань» и осмотрели достопримечательности.