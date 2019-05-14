Конференция высокого уровня в честь 10-летия Восточного партнерства открылась в Брюсселе

Конференция высокого уровня в честь 10-летия программы «Восточное партнерство» открылась сегодня в здании Европейской комиссии в Брюсселе.

Заседание проходит под председательством главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера.

В конференции принимают участие главы государств и правительств стран «Восточного партнерства», министры иностранных дел стран ЕС, представители гражданского общества, бизнеса, молодежи и журналистов из 34 стран.

На заседании принимает участие министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

В ходе конференции высокого уровня участники обсудят вопросы развития сотрудничества за 10 лет существования программы, а также проведут обмен мнениями касательно ее будущих перспектив.(report)