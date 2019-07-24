Кому нужны общественные советы из угодных лиц?

23 июля 2019 года министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов подписал приказ о создании Общественного совета при Министерстве образования.

Как сообщили в пресс-службе Минобразования, создание совета преследует цель повышения прозрачности в деятельности министерства, а также обеспечения усиления взаимной деятельности с обществом в образовательной сфере.

Совет наделен полномочиями организовывать консультации по поводу обсуждения различных вопросов в сфере образования, а также давать предложения Министерству образования в связи с осуществлением государственной политики в данной сфере. Совет будет осуществлять деятельность на общественной (бесплатной) основе. Каждый гражданин Азербайджана, специализированный в сфере образования, может быть избран членом совета. В целях организации выборов в совет создана избирательная комиссия, состоящая из 4 представителей Министерства образования, а также 5 представителей институтов гражданского общества, специализированных в сфере образования.

Несколько лет назад общественный совет был создан при Министерстве труда и социальной защиты населения. # решило выяснить, выполняет ли данный совет функцию общественного участия.

Как заявила руководитель Общественного объединения женщин — инвалидов Махлуга Рагимли, она входила с состав Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты населения в 2016 – 2017 годы. «Руководство Минтруда отказывалось от всякого сотрудничества с Общественным советом, нам не позволяли заниматься проблемами инвалидов», — сказала она #.

Президент Фонда исследований «Конституция» Алимамед Нуриев, член Общественного совета при минтруда со дня его создания, рассказал Зеркало, какие изменения должны быть сделаны в составе советов: «Закон «Об общественном участии» был принят в 2013 году, а в 2014 президент издал указ о применении данного закона. На основании этого указа Кабинет министров принял постановление, в соответствии с которым в состав комиссий по выборам в Общественные советы должны входить 4 представителя органа власти. Это предоставляет возможность руководству госструктур включать в общественные советы угодные им лица. Для того, чтобы лишить госорганы возможности влиять на формирование общественных советов, мы предлагаем, уменьшить численность представителей органа власти до 2 человек».

Эксперт по образованию Камран Асадов не в восторге от идеи создания Общественного Совета при минобразовании, хотя, считает, что небольшой положительный момент все же есть. «Думаю, что в этот Общественный совет будут включены лица, угодные руководству Минобразования. Но в создании совета имеются и положительные стороны. По крайней мере, у нас, экспертов, появится возможность высказывать свое мнение относительно ситуации в системе образования не только государственным чиновникам, но и членам общественного совета», — заявил # Камран Асадов.