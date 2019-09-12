Кому мешал Болтон?

Несколько месяцев тому назад, в разгар «танкерной войны» Ирана с США, в одном из своих выступлений верховный лидер Ирана аятолла Али Хамнеи заявил: «Мы не допустим, чтобы Трамп был переизбран на второй срок».

Естественно данное заявление иранского лидера далеко не означало, что они нападут на США и свергнут администрацию Трампа или же будут финансировать антитрамповские протесты в США. Скорее он имел в виду, что антииранская политика Трампа провалится, а вместе с этим настанет закат популярности Трампа в США. На это заявление, конечно, никто ни обратил внимание, кроме местных иранских СМИ. Мало ли какие популистские заявления слетают с уст политических лидеров из Тегерана, это одно из них, думали западные аналитики.

Попытка задавить и запугать Иран, арестовав его танкеры в Гибралтаре, а затем, отправив к берегам Ирана авианосцы, не вышла. Иран оказался крепким орешком, разбить который, естественно, США может, но слишком высоки ставки и риски потерь, чтобы пойти на такой радикальный шаг. Это, в конце концов, не Афганистан и не Ирак.

Отодвинем время на 4 года назад — 2015 год — мир в радости от соглашений с Ираном по «ядерной сделки» (СВПД). Все довольны, и в первую очередь США с уходящим лидером Бараком Обамой, так как смогли получить для мира гарантии, что у Ирана не будет атомной бомбы. Страны ЕС (тогда еще не было Брэкзита) довольны, европейские компании получают доступ на иранский рынок и многомиллиардные контракты от Ирана, а также получают шанс избавиться от монополии российского газа. Довольна и Россия, так как путинская администрация приписывала эту дипломатическую победу себе, Китай почти доволен, но еще не знает, что иранцы задумали, но больше всех рады, естественно, сами иранцы.

Данное соглашение «дубинкой» ударило по Израилю и его лидеру, которому приспичило уничтожить Иран, среди пострадавших был и Дом Саудов, а также часть элиты в Кремле, которая понимала, что выход Ирана из-под санкций приведет к еще большему падению цен на энергоресурсы. Они начали действовать и усилиями своих лоббистских организаций помогли Трампу избраться президентом.

Последний отблагодарил своих закулисных спонсоров сполна. Украина ушла с повестки дня США, давление на Россию из-за аннексии Крыма приостановилось, цены на нефть пошли вверх и стабилизировались на комфортном уровне, и вишенкой на торте стала жесткая антииранская риторика. Трамп уничтожил СВПД и развернул суперантииранскую деятельность. Саудовская Аравия и Израиль получили особый статус союзников в этом вопросе.

Не без ошибок на тот момент действовала и администрация Роухани, у которой закружилась голова от подобного успеха. Он распахнул дверь иранского рынка для европейских компаний, которые получали эксклюзивный доступ к богатым иранским нефтяным месторождениям, в то время как закрыл двери китайцам, считая, что лучше дружить с монотеистами европейцами, чем с атеистами китайцами. Пекин это припомнил, когда пришел Трамп и возобновил санкции.

Иранцев в этой ситуации спасло то, что неугомонный Трамп открыл еще фронт «торговой войны» с Китаем. Последний, в пику Трампу, начал активно скупать иранскую нефть, что сильно усилило иранцев в противостоянии с США. Другой важной информацией стало то, что Китай намерен инвестировать в нефтяной сектор Ирана 280 миллиардов долларов.

Это соглашение перекликается с договоренностями между Китаем и Ираном 2016 года, когда инвестиции в нефтегазовую отрасль стали частью согласованных китайских вложений в размере 400 млрд. долларов.

«Условия соглашения предусматривают несколько пунктов, которые должны минимизировать негативные последствия для китайских компаний нарушения американских санкций против Ирана. Так, за нефть будут платить не в долларах, а в юанях или «мягких валютах», полученных от ведения бизнеса в Африке или в странах бывшего Советского Союза.

Китай сможет покупать нефть, газ и продукты нефтехимии с гарантированной скидкой минимум в 12%, причем будет иметь право на отсрочку платежей на срок до двух лет. Также у Китая будет право преимущественного выкупа в новых или возобновленных нефтегазовых и нефтехимических проектах в Иране. Китай также инвестирует дополнительные 120 млрд. долларов в модернизацию иранской транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении Petroleum Economist.

Дела пошли плохо. «Танкерная война» проиграна, Китай на уступки не идет. Трамп не может выполнить свои обещания, а до выборов «рукой подать», рейтинг катится вниз. Как итог всех этих провалов, слетела «голова Болтона» .

«Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и многие другие в администрации США», — написал в Twitter Трамп.

Однако Болтон написал в Twitter, что вечером 9 сентября обсуждал с Трампом свою отставку, на что тот ответил: «Давай поговорим об этом завтра».

По информации Reuters, исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности, станет Чарли Каппермен.

Болтон был третьим по счету советником Трампа по нацбезопасности. И МакМастера, и Болтона «сгубили» одни и те же внешнеполитические вопросы. Если Герберт МакМастер вошёл в клинч с Трампом из-за его чересчур жёсткой политики относительно Ирана, то Джон Болтон наоборот — считал позицию президента по Ирану слишком мягкой.

Болтон был не только ярым противником Ирана. Он имел такую же жесткую позицию по России, не хотел выхода США из Афганистана и Сирии, а это все то, что Трамп обещал своим избирателям. И таким образом у Дональда Трампа было все меньше шансов быть переизбранным на второй срок.