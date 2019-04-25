Коалиция США признала гибель 1290 мирных жителей при авиаударах

Коалиция США подтвердила гибель 1291 мирного жителя в ходе операции против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке с августа 2014 года, сообщается в заявлении коалиции, передает РИА Новости.
«Коалиция нанесла 34 464 удара в период с августа 2014 года по конец марта 2019 года. В этот период, на основании имеющейся информации, по оценке Совместной объединенной оперативной группы (CJTF-OIR) по меньшей мере 1291 мирный житель был непреднамеренно убит от ударов коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость», — говорится в заявлении.
| 2019-04-25T16:56:18+00:00 25 апреля 2019, 17:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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