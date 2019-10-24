КНДР надеется на «мудрое» решение США до конца года

КНДР по-прежнему надеется на преодоление всех препятствий в отношениях с США и рассчитывает увидеть изменение подходов Вашингтона до конца года, говорится в заявлении советника МИД КНДР Ким Ге Гвана.

После безрезультатного окончания рабочих переговоров представителей США и КНДР в Стокгольме северокорейский спецпосланник Ким Мён Гиль уже заявлял «США явились с пустыми руками», не учтя требования КНДР. Американская сторона опровергла это заявление, отметив, что дискуссии были «хорошими» с рядом новых «креативных идей». Позже МИД КНДР заявил, что, если США не избавятся от «враждебной политики», не предложат реалистичного решения по денуклеаризации и гарантий безопасности до конца года, Северная Корея не будет продолжать переговоры.