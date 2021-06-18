НАТО сожалеет о решении России покинуть Договор по открытому небу (ДОН) и призывает Москву за оставшиеся до окончательного выхода из договора полгода пересмотреть это решение, говорится в заявлении Североатлантического альянса. Президент России Владимир Путин разорвал этот договор 7 июня.
«Мы глубоко сожалеем об уведомлении Россией о своем решении выйти из Договора по открытому небу — важного юридически обязательного документа, способствующего транспарентности, безопасности и стабильности, а также взаимному доверию в евроатлантическом регионе. Мы призываем Россию использовать оставшиеся шесть месяцев до вступления в силу ее выхода из договора для того, чтобы пересмотреть свое решение и вернуться к полному соблюдению Договора по открытому небу»,— говорится в сообщении.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, его ратифицировали 32 страны. Документ предусматривает проведение наблюдательных полетов над территорией других стран для аэрофотосъемки. Сейчас участниками этого соглашения являются 34 государства.
В НАТО утверждают, что Россия на протяжении многих лет отказывалась полностью соблюдать свои обязательства по ДОН. В качестве примера приводятся ограничения на полеты над Калининградской областью и вдоль границы РФ с Грузией.
В заявлении добавляется, что США покинули ДОН в ноябре 2020 года, сославшись в качестве важной причины на такое поведение России. (kommersant.ru)