НАТО сожалеет о решении России покинуть Договор по открытому небу (ДОН) и призывает Москву за оставшиеся до окончательного выхода из договора полгода пересмотреть это решение, говорится в заявлении Североатлантического альянса. Президент России Владимир Путин разорвал этот договор 7 июня.

«Мы глубоко сожалеем об уведомлении Россией о своем решении выйти из Договора по открытому небу — важного юридически обязательного документа, способствующего транспарентности, безопасности и стабильности, а также взаимному доверию в евроатлантическом регионе. Мы призываем Россию использовать оставшиеся шесть месяцев до вступления в силу ее выхода из договора для того, чтобы пересмотреть свое решение и вернуться к полному соблюдению Договора по открытому небу»,— говорится в сообщении.