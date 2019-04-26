Клуб Вугара Гашимова сыграет в Кубке чемпионов

Фонд имени известного азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова готовиться к осуществлению очередного большого проекта.

Фонд учредил клуб, названный в честь Гашимова. Новый клуб «Вугар Гашимов» уже приступил к формированию состава. По предварительным переговорам, Рауф Мамедов и Гадир Гусейнов дали согласие выступать за новую команду.

Отметим, что «Вугар Гашимов» выступит на клубном Кубке европейских чемпионов, который пройдет в Черногории. В ближайшие дни ожидается оглашение всего состава клуба.

| 2019-04-26T12:33:23+00:00 26 апреля 2019, 14:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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