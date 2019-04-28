«Китайчонок»

Сосед Байрона, почти родственник, недавно вернулся из Китая, где по надобности проработал шесть лет.

«Правильно говорят, что хорошо гулять по чужбине, но умирать надо дома», решил он. И к тому же дети подросли, старшему в школу идти. Взял он ребёнка за руку и пошел в ближайшую школу, которая была с азербайджанским языком обучения. Там ему сказали, что надо пройти собеседование на знание азербайджанского языка. Если приняли решение, что желающие учиться в русском секторе, должны пройти собеседование на знание языка, то в азербайджанском секторе, по логике, должно быть то же самое. Кто его будет учить языку в первом классе? Никто.

Не взяли ребёнка в школу. Ребенок хорошо говорит на китайском языке, а у них преподаватели знают только родной язык. Время от времени некоторых из них приходится учить говорить правильно и красиво на литературном азербайджанском языке. Не отвыкнут никак от диалекта местности, где родились.

Сосед решил отдать сына учиться в школу с русским языком обучения. Там тоже не взяли. На русском языке ему очень внятно объяснили, что ребёнок языка не знает. Отбор у них происходит строго по инструкции, которую они не имеют права нарушать. Свежо предание, а верится с трудом.

Он попросил комиссию проверить уши и глаза ребёнка, который очень хорошо слышал и видел. Ему сказали, что инструкция не предусматривает проверку ушей и глаз.

Сосед русский не забыл, велел сыну выйти на улицу и подождать его там. Потом он от души, на русском языке, сказал учителям: «Имею честь послать вас на фиг». О великий и могучий русский язык! Не обязательно знать его в совершенстве. Можно просто фрагментами. Бывают случаи, когда его употребление действует на нервную систему, как оздоровительно-восстанавливающий фактор.

Школ с китайским языком обучения в Баку еще нет. В школу с английским языком обучения сын не хотел идти, аллергия у ребёнка на этот язык. Не повезло соседу с сыном. Но он не выбирал, что получилось, то и получилось, как и у всех. В последнее время аллергиков стало много. За комби такой счёт принесли одному знакомому, что у него сразу появилась аллергия на тепло. Но она у него сезонная, наступает лето – нормальный человек. Есть люди, у которых аллергия на куриные яйца, но только зимой. У всех по-разному. Нежданно-негаданно у определенной категории населения появилась аллергия на чёрную и красную икру, на рыбу, баранину и телятину, сливочное и оливковое масло, голландский сыр и шоколадные конфеты, сигареты, спиртное. Лечиться дорого обходится, так что приходится терпеть.

Сосед долго думал: как быть, что делать? Друзья посоветовали школу на дому. Для больных у нас всегда находятся учителя со знанием азербайджанского, русского, китайского, грузинского, украинского языков. Но ребёнок здоров, к счастью. На всякий случай сосед решил проверить здоровье ребёнка у врачей. В бесплатной поликлинике ребенка прослушали и коротко сказали: здоров. В платной клинике прослушали и простукали, провели через магнитно-резонанскую терапию (МРТ), ультразвуковое исследование (УЗИ), послали к психиатру и невропатологу, вежливо попросили сдать анализы на всё, что можно. Поставили диагноз – здоров! Самое главное, как отметили врачи, отлично слышит и понимает, великолепная память. Еще бы, китайский выучил! Как быть? Не калечить же ребёнка ради школы на дому?

В Китай возвращаться не хотелось. Пришлось выбирать страну, где при обучении в средней школе выбор языка зависит от желания ребёнка и родителей. Принимая решение о переезде, люди обращают внимание на множество факторов. Среди них состояние экологии, уровень зарплат, безопасность и, конечно же, качество образования.

Например, Словения по данным Программы развития Организации Объединённых Наций входит в список стран с очень высоким индексом человеческого развития. Уровень образования, в том числе и школьного, очень высок. Дипломы об окончании учебного заведения, полученные в Словении, признаются не только в Европе, но и во всём мире. Дети иностранцев, проживающих в Словении, имеют право на обязательное общее образование на тех же условиях, что и граждане Словении. Выбор школы зависит от приоритетов. Обучение в школе на словенском языке не является единственным вариантом. Есть возможность учиться на русском, венгерском и итальянском языках. Кроме того, существуют международные школы – британская, американская и французская.

Или возьмём Швейцарию. Здесь система образования мало чем отличается от традиций, которые приняты в Европе. Говорят, что школы Швейцарии выпускают во взрослую жизнь учеников с базовым образованием, по качеству, превосходящему работы часовых мастеров. Здесь принято сразу три государственных языка. Дети с раннего детства приобщаются к языковому разнообразию. Ребёнка могут взять в школу даже без знания языка. Русских школ в Швейцарии мало, потому что количество русскоязычных иммигрантов незначительно, но получить русскоязычное образование реально. Пять частных лицензированных учебных заведений имеют русскоязычные классы, большинство учителей, которые в них работают русские. Приглашают же футбольные клубы иностранных спортсменов, так вот и школы приглашают русскоязычных учителей.

Это же надо! Три государственных языка и высокий уровень жизни. И к тому же патриоты.

Если проанализировать языки обучения в общеобразовательных школах не только Европы, но и Азии и Африки, можно найти много поучительного и интересного. Методику преподавания надо совершенствовать, а не собеседования проводить.

Нет, решил сосед, придётся, видимо, уезжать, другого выхода нет. А уехать, как известно – значит немного умереть. Ему так хотелось верить, что всё изменится. Принимающие решение по проблеме, наконец-то научатся учитывать мнения и желания людей, для которых это решение принимается. И, самое главное, научаться анализировать опыт работы разных стран, которые эффективно решают проблемы обучения и образования.