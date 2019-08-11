Китай запустил многоразовую ракету

Китайская частная компания LinkSpace совершила запуск многоразовой ракеты RLV-T5 из северо-западной провинции Цинхай. Использовать её можно до 100 раз.

Как сообщает GlobalTimes, длина ракеты составляет 8,1 метра. Она вертикально поднялась  на заданную высоту 300 метров и приземлилась почти в ту же точку (отклонение составило 7 сантиметров). Полёт длился 50 секунд.

Преимущество китайской ракеты в том, что её применение обходится довольно дешёво. Сейчас компания испытывает конструкцию, пробуя различные технологии многоразового использования ракет, в том числе параллельное подключение нескольких двигателей.

Напомним, многоразовые ракеты есть и у компании Илона Маска SpaceX. Это Falcon 9. В 2016 году первая ступень Falcon 9 FT впервые в истории ракетостроения успешно приземлилась на морскую платформу, а в 2017 году была запущена повторно.

| 2019-08-11T21:29:51+00:00 11 августа 2019, 22:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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