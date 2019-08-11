Китай запустил многоразовую ракету

Китайская частная компания LinkSpace совершила запуск многоразовой ракеты RLV-T5 из северо-западной провинции Цинхай. Использовать её можно до 100 раз.

Как сообщает GlobalTimes, длина ракеты составляет 8,1 метра. Она вертикально поднялась на заданную высоту 300 метров и приземлилась почти в ту же точку (отклонение составило 7 сантиметров). Полёт длился 50 секунд.

Преимущество китайской ракеты в том, что её применение обходится довольно дешёво. Сейчас компания испытывает конструкцию, пробуя различные технологии многоразового использования ракет, в том числе параллельное подключение нескольких двигателей.

Напомним, многоразовые ракеты есть и у компании Илона Маска SpaceX. Это Falcon 9. В 2016 году первая ступень Falcon 9 FT впервые в истории ракетостроения успешно приземлилась на морскую платформу, а в 2017 году была запущена повторно.