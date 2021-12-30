Тегеран запустил в космос ракету со спутниковым носителем, сообщило Иранское государственное телевидение. При этом неясно, вышел ли какой-либо из объектов на орбиту.

По данным портала US News, в сообщении государственного телевидения не было сказано о точной дате проведения запуска.

Государственные СМИ Ирана также представили список предстоящих запланированных запусков спутников для гражданской космической программы, которая ранее была отмечена серией неудачных запусков.

Американский эксперт Центра исследований нераспространения Джеймса Мартина при Институте международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис, изучающий ядерную программу Ирана, ранее заявил, что Тегеран, вероятно, готовится к запуску ракеты в космос. Спутниковые снимки также показали, что Иран готовится к запуску космического корабля.

Спутниковые снимки, сделанные 11 декабря частной американской компанией Planet Labs Inc., показали активность на иранском космодроме в провинции Семнан.