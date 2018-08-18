Китай отрицает подготовку к ударам по США

В Министерстве иностранных дел Китая осудили доклад Пентагона, к котором говорится о подготовке страны к ударам по США, назвав его «безответственным», сообщает Новое время со ссылкой на пресс-службу МИД Китая.

В Китае подчеркнули, что речь идет о защите территориального суверенитета и интересов безопасности.

«Китай придерживается пути мирного развития и проводит оборонительную политику национальной обороны. Он всегда был строителем мира во всем мире, содействующим глобальному развитию, и защитником международного порядка», – говорится в сообщении.

По утверждению МИД, продвижение Китая в области национальной обороны, направленное на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности, является законным правом суверенного государства, полностью оправдано и обоснованно.

«Мы призываем США отказаться от мышления «холодной войны» и устаревшей концепции игры с нулевой суммой, объективно и рационально рассматривать стратегические намерения Китая и строительство национальной обороны, перестать давать безответственные заявления из года в год и поддерживать китайско-американские отношения и двух вооруженных сил», – отмечается в заявлении.

Также в сообщении добавили, что отношения двух стран на данный момент стабильны.

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