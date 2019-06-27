Киев не собирается допускать россиян наблюдать выборы в Раду

Украина не станет запрещать наблюдателям от ПАСЕ следить за голосованием на парламентских выборах, но не допустит присутствия в их числе представителей России. Об этом в среду заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Помните, Украина четко сказала, что мы не будем принимать на своей территории наблюдателей ПА ОБСЕ от Российской Федерации, это была четкая позиция. Я подозреваю, что сейчас могут быть попытки направить нам от ПАСЕ наблюдателей с российскими паспортами, — сказала она в телеэфире украинского «5 канала». — Я хочу сразу четко заявить, что мы, очевидно, такого не примем».

Глава МИД Украины Павел Климкин 25 июня предложил депутатам Верховной рады отозвать направленное в ПАСЕ приглашение прислать своих наблюдателей на выборы в парламент 21 июля. Он отметил, что такое решение необходимо принять в случае подтверждения в ПАСЕ полномочий российской делегации.

| 2019-06-26T23:58:02+00:00 27 июня 2019, 04:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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