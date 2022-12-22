Решение талибов, находящихся у власти в Афганистане, запретить женщинам обучение в вузах вызвало резкую критику мирового сообщества. «Уничтожая будущее женщин и девочек в Афганистане, талибы приняли решение уничтожить будущее своей страны», — написала в этой связи министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Twitter.

При этом она пообещала, что поднимет вопрос о доступности высшего образования для женщин в Афганистане 22 декабря в кругу стран-членов «большой семерки». «Талибы могут попытаться сделать женщин «невидимками», но им это не удастся — мир наблюдает за ними», — указала она.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал притеснение по половому признаку «преступлением против человечности». «ЕС резко осуждает решение «Талибана» лишить женщин в Афганистане доступа к высшему образованию. Уникальный для мира шаг, который нарушает права и разрушает ожидания афганцев и лишает Афганистан вклада, который женщины носят в общество», — написал он на своей станице в Twitter 21 декабря.

20 декабря талибы объявили о решении лишить женщин права получать высшее образование. (DW)