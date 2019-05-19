Киев готовится к инаугурации Зеленского

Киев готовится к инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

В настоящее время около здания Верховной рады, где в понедельник, 20 мая, новый глава государства примет присягу, смонтирован огромный экран, на котором будет идти прямая трансляция торжественной церемонии.

Также Зеленский пригласил граждан Украины прийти утром 20 мая в Мариинский парк, откуда он и намерен направиться на инаугурацию.

Некоторые дороги в районе Верховной рады перекрыты для движения автомобилей уже с сегодняшнего дня. В понедельник для автотранспорта будет закрыт практически весь центр Киева, а также дороги из аэропорта Борисполь.

С 19 мая полиция также усилила охрану правительственного квартала.

Ранее избранный президент Украины принес свои извинения жителями Киева за неудобства в день торжественной церемонии, сославшись на то, что парламентарии не согласилась на его предложение провести инаугурацию в выходной день 19 мая (aif.ru).