Киев готовится к инаугурации Зеленского

Киев готовится к инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

В настоящее время около здания Верховной рады, где в понедельник, 20 мая, новый глава государства примет присягу, смонтирован огромный экран, на котором будет идти прямая трансляция торжественной церемонии.

Некоторые дороги в районе Верховной рады перекрыты для движения автомобилей уже с сегодняшнего дня. В понедельник для автотранспорта будет закрыт практически весь центр Киева, а также дороги из аэропорта Борисполь.

С 19 мая полиция также усилила охрану правительственного квартала.

Ранее избранный президент Украины принес свои извинения жителями Киева за неудобства в день торжественной церемонии, сославшись на то, что парламентарии не согласилась на его предложение провести инаугурацию в выходной день 19 мая (aif.ru).

| 2019-05-19T16:30:01+00:00 19 мая 2019, 16:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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