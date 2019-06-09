Кандидаты на пост премьера Британии Джонсон и Гоув не пользуются доверием большинства

Лидеры предвыборной гонки за пост главы тори и премьер-министра Великобритании — экс-глава МИД Борис Джонсон и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув — не пользуются доверием большинства избирателей. Об этом свидетельствует опрос социологической службы BMG Research, опубликованный в газете The Independent on Sunday.

Согласно данным этого опроса, Гоуву не доверяют 55% респондентов, а Джонсону — 53%. При этом Гоув занял последнее место среди всех 11 кандидатов в премьеры по таким категориям, как обладание лидерскими качествами, способность осуществить Brexit и понимание проблем простых избирателей.

Несмотря на высокий отрицательный рейтинг Джонсона, 52% респондентов считают его наиболее подходящим политиком для того, чтобы отвоевать для консерваторов голоса тех бывших сторонников тори, которые перешли в лагерь поддержки Партии Brexit во главе с популистом-евроскептиком Найджелом Фаражем. Среди сторонников партии Фаража 52% заявили, что доверяют Джонсону, а 66% последних полагают, что Джонсон способен реализовать выход страны из Евросоюза.

Джонсон в интервью воскресной газете The Sunday Times обещал не выплачивать Брюсселю отступные в размере £39 млрд ($50 млрд) за выход страны из Евросоюза, пока Лондон не заключит с властями ЕС новой сделки по Brexit. Гоув на страницах другой воскресной газеты The Sunday Telegraph обещал в случае прихода на премьерский пост заменить 20-процентный налог на добавленную стоимость налогом на продажи с более низкой ставкой и пересмотреть планы строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей.

В свою очередь также претендующий на должность лидера тори глава МВД Саджид Джавид в воскресенье в интервью телеканалу Sky News заявил, что в случае победы на выборах замедлит темпы выплаты госдолга Великобритании, чтобы обеспечить дополнительные многомиллиардные вливания в поддержку системы среднего и профессионального образования.(ТАСС)