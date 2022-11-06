Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снял в октябре свою кандидатуру с выборов главы правящей в стране Консервативной партии и премьер-министра, чтобы не лишиться своих доходов на сумму $11,3 млн в год, которые он получает от публичных выступлений и продажи мемуаров. Об этом сообщает газета Observer, ссылаясь на источники в индустрии развлечений.

Источники издания отмечают, что с момента отставки с поста главы правительства Британии Джонсон общался с голливудским агентством по поиску талантов Endeavour и его дочерней компанией Harry Walker Agency, HWA по теме платных публичных выступлений. По данным собеседников издания, среди клиентов HWA числятся бывшие главы Соединенных Штатов Билл Клинтон и Барак Обама, знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс.

В статье говорится, что глава Endeavour, американский бизнесмен Ари Эмануэль, заявил Джонсону, что возможный проигрыш в борьбе за пост премьера другому кандидату Риши Сунаку может отрицательно сказаться на доходах от его будущих выступлений — Джонсон мог потерять половину.

Издание подчеркивает, что это стало причиной того, что экс-премьер решил больше не выдвигаться на эту должность и прекратил попытки вернуться на Даунинг-стрит.

Представитель Джонсона в интервью Observer не согласился с этой информацией, подчеркнув, что финансовые причины были «совершенно не важны» при принятии такого решения. (gazeta.ru)