Израиль нанес ответный удар после обстрелов из Газы

Израильские военные сообщили о том, что нанесли ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа после обстрелов со стороны анклава.
Ранее в среду сообщалось, что сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных обстрелах из сектора Газа. По данным израильских военных, из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены три снаряда.
«В ответ на запущенные некоторое время назад из сектора Газа в сторону Израиля снаряды, танк армии обороны Израиля атаковал два военных поста ХАМАС в северной части сектора Газа», — сообщила армейская пресс-служба.
| 2019-09-11T15:29:57+00:00 11 сентября 2019, 17:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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