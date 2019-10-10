Иран выступил за вывод турецких сил с территории Сирии

Министерство иностранных дел Ирана потребовало от Турции вывести свои войска из Сирии и прекратить атаки на сирийской территории, сообщает РИА Новости.

«МИД Ирана, выражая обеспокоенность военными действиями Турции на сирийской территории и принимая во внимание серьезность гуманитарной обстановки и постоянно существующей опасности для гражданских, находящихся в районе столкновений, подчеркивает необходимость срочного прекращения атак и вывода турецких военных с территории Сирии», — говорится в сообщении МИД Ирана.