Ильхам Алиев участвует в церемонии по случаю 25-летия «Контракта века»

20 сентября в Центре Гейдара Алиева проходит церемония по случаю 25-летия «Контракта века» и Дня нефтяников.

Как передает Report, в церемонии принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на мероприятии с речью.

Затем посол США в Азербайджане Эрл Лиценбергер зачитал письмо государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Майкла Помпео.

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп зачитал письмо Государственного секретаря по международной торговле Международного торгового департамента Соединенного Королевства.

Затем выступили региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс и первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Хошбахт Юсифзаде.

| 2019-09-20T14:23:25+00:00 20 сентября 2019, 14:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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