Ильхам Алиев принял участие на открытии VII Глобального Бакинского Форума

В Баку стартовал VII Глобальный Бакинский Форум под девизом «Новая внешняя политика мира».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия форума.

В форуме также участвуют Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, Президент Албании Илир Мета, член Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович, Президент Молдовы Игорь Додон, Президент Монтенегро Мило Дуканович, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, бывшие главы государств и правительств, являющиеся членами Международного центра Низами Гянджеви, руководители международных организаций, известные общественно-политические деятели, ученые.