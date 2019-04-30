Хорватия открыла посольство в Баку

В понедельник, 29 апреля в Баку состоялась официальная церемония открытия посольства Хорватии в Азербайджане.

Как передает #, в церемонии приняли участие вице-премьер и министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, министр по налогам Азербайджана Микаил Джабаров, заместители министра иностранных дел Хорватии по вопросам политики и экономики Виче Скрачич и Ивано Живкович.

Отметим, что по настоящее время, аккредитованное в Азербайджане посольство Хорватии осуществляло деятельность на нерезидентной основе. Хорватия была представлена посредством временного офиса.

Министр по налогам Микаил Джаббаров и вице-премьер и министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич торжественно разрезали ленту, после чего гости ознакомились с посольством.

Выступивший на церемонии открытия временный поверенный в делах Хорватии в Баку Бранко Зебич отметил, что это исторический момент для двух государств.

«Открытие посольства является важным событием для обеих стран. Это придаст импульс дальнейшему развитию отношений между нашими странами. Открытие посольства внесет вклад в дальнейшее развитие связей между странами. Важно иметь связи в сфере культуры и образования в целях развития связей между двумя народами. Посольство уже начало выдавать визы гражданам Азербайджана», — отметил он.

В свою очередь вице-премьер и министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, заявила, что открытие посольства это знаменательное событие.

« Это укрепит связи между двумя государствами и народами. Хорватия также придает особое значение сотрудничеству с Азербайджаном в рамках программы Восточного партнерства», — сказала она, подчеркнув, что это ее первый визит в Азербайджан.

В ходе своего выступления министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров отметил, что сотрудничество между двумя странами вызывает удовлетворение, и напомнил, что до настоящего времени между Азербайджаном и Хорватией подписано 22 документа.

Напомним, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Хорватией были установлены в январе 1995 года. В 2005-ом году состоялся визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Хорватию, в ходе которого был подписан ряд важных документов. Позже, в 2007-ом году Президент Хорватии Степан Месич также посетил Азербайджан.

В 2013- ом году во время визита Президента Азербайджана в Хорватию главы государств подписали Загребскую декларацию о стратегическом партнерстве и дружбе между Азербайджанской Республикой и Республикой Хорватия.