С сегодняшнего дня Грузия после более чем годовой паузы открыла сухопутные границы с Азербайджаном, Арменией, Россией и Турцией.
Иностранные визитеры при въезде в Грузию должны иметь при себе медицинскую страховку, которая, в случае надобности, покроет расходы на лечение коронавирусной инфекции, заявил, как сообщает «Спутник-Грузия» глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе.
Сухопутные границы Грузии, закрытые с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, открылись для иностранных визитеров с 1 июня.
«Пересечь сухопутную границу можно будет с документом, подтверждающим полный курс вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом, либо с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным за последние 72 часа. В этом случае лицо будет обязано на третий день после прибытия сделать повторный ПЦР-тест. В то же время, совет призывает визитеров во время пересечения границы иметь при себе медицинскую страховку, которая покрывает расходы лечения COVID-19», – заявил Гибрадзе на брифинге.
Приехать в Грузию могут все вакцинированные против COVID-19 иностранцы (исключение – люди, побывавшие в Индии за последние две недели). Правительство Грузии также составило список стран, граждане которых могут приехать в Грузию без вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, сделанным за 72 часа до приезда. В таком случае иностранцу придется сдавать повторный ПЦР-тест на третий день после прибытия за свой счет.
В то же время из-за угрозы распространения коронавируса сухопутная граница Азербайджана закрыта до 15 июня, за исключением грузоперевозок.
Баку может открыть сухопутную границу с Грузией 15 июня. Пересекать ее смогут те, у кого имеется COVID-паспорт, а также отрицательный результат теста на коронавирус. Однако официального решения по этому поводу Кабмин Азербайджана пока не принимал.