С сегодняшнего дня Грузия после более чем годовой паузы открыла сухопутные границы с Азербайджаном, Арменией, Россией и Турцией.

Иностранные визитеры при въезде в Грузию должны иметь при себе медицинскую страховку, которая, в случае надобности, покроет расходы на лечение коронавирусной инфекции, заявил, как сообщает «Спутник-Грузия» глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе.

Сухопутные границы Грузии, закрытые с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, открылись для иностранных визитеров с 1 июня.

«Пересечь сухопутную границу можно будет с документом, подтверждающим полный курс вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом, либо с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным за последние 72 часа. В этом случае лицо будет обязано на третий день после прибытия сделать повторный ПЦР-тест. В то же время, совет призывает визитеров во время пересечения границы иметь при себе медицинскую страховку, которая покрывает расходы лечения COVID-19», – заявил Гибрадзе на брифинге.