Хенрик Ларссон вновь возглавил «Хельсингборг»

Новым главным тренером «Хельсинборга» назначен Хенрик Ларссон. Об этом сообщается в официальном «твиттере» шведского клуба.

«Приятно вернуться в клуб, с которым тебя связывает прекрасная история. Я очень мотивирован, чтобы начать работать. Это фантастическая вдохновляющая задача, которая стоит перед нами, тренерами, игроками, всеми участниками ассоциации и, конечно, болельщиками, без них мы не справимся», — сказал Ларссон.

47-летний Ларссон ранее уже тренировал «Хельсинборг» с 2014 по 2016 год, а затем ушёл в отставку из-за того, что фанаты клуба напали на его сына-футболиста. По итогам того сезона «Хельсинборг» покинул высший шведский дивизион.

В нынешнем сезоне «Хельсинборг» занимает 14-е место в чемпионате Швеции