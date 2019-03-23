Глава Минобороны Сербии заявил, что страна не станет вступать в НАТО

Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что страна не вступит в НАТО, даже если останется последней страной в Европе, которая не является членом альянса, сообщает РИА Новости .

Данное заявление Вулин сделал 23 марта на международной конференции в Белграде, посвященной 20-й годовщине бомбардировок авиацией НАТО Союзной республики Югославия.

По словам главы Минобороны, Сербия выбрала быть военно-нейтральной и не станет членом НАТО, особенно пока ее президентом является Александр Вучич.

«Такой выбор мы сделали, потому что нас бомбили, но в первую очередь, потому что никогда не будем по чужому приказу делать другим народам то, что они сделали нам», — отметил Вулин.

В 1999 году силы НАТО в обход позиции Совбеза ООН провели бомбардировки Союзной Республики Югославия, которые продолжались с 24 марта по 10 июня. По оценкам сербских властей, в результате этих авиаударов погибли около двух с половиной тысяч человек, еще 12,5 тысяч граждан получили ранения.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал причиной бомбардировок Югославии желание НАТО продвинуться ближе к границам России (aif.ru).