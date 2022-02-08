Вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян прокомментировал заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Армения будет вынуждена присоединиться к Союзному государству. Его слова приводит РИА «Новости».

Вице-спикер ответил на вопрос журналистов о перспективе членства Армении в союзе: «Нет, такие обсуждения не ведутся». По его словам, такие предложения звучат уже не первый раз.

Он отметил, что армяне и белорусы — братские народы, у стран дружественные отношения и никакое заявление не может повлиять на эту дружбу.

Лукашенко ранее допустил, что и Украина может войти в Союзное государство через 15 лет. «Если вы говорите, срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», — ответил он на вопрос журналиста Владимира Соловьева о том, какая из стран могла бы войти в единую территорию безопасности, экономики и перемещения граждан.

Кроме того, в союз войдут Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, уверен президент Беларуси.