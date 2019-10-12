Глава МИД Украины заявил о напряженности в отношениях с ФРГ и Францией

Публикация телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа создала «определенное напряжение» в отношениях республики с Францией и Германией, заявил 12 октября глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Мне кажется, со стороны наших западных партнеров здесь присутствует несколько преувеличенная эмоциональная составляющая. Обида не вылилась в какие-то радикальные формы, но определенное напряжение все-таки ощущается», — заявил дипломат в интервью агентству «Укринформ».

Пристайко также добавил, что давно работает в политике и ему «не очень верится в то, что лидеры стран такие тонкокожие». По его мнению, Германия и Франция скорее ведут себя наигранно и пытаются «использовать момент».

Министр отметил, что после обнародования разговора Трампа с Зеленским дипломатия столкнулась с новой дикой реальностью, когда детали общения лидеров становятся быстро известны широкой общественности. «Но нам надо к ней адаптироваться», — заключил Пристайко.

Ранее в сентябре анонимный информатор из американской разведки направил жалобу руководству национальной разведки на Трaмпа.

По его данным, президент Соединенных Штатов оказывал давление на украинского лидера во время июльского телефонного разговора, Трамп якобы требовал расследовать деятельность на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Байден-старший считается основным конкурентом американского лидера на предстоящих выборах президента США в 2020 году.

На фоне этого 24 сентября спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пeлoси объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа.

На следующий день на сайте Белого дома опубликовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран, в ходе которой Трамп заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «много говорит, но мало делает». В ответ Владимир Зеленский сказал: «Вы правы даже не на 100, а на все 1000%».

Немецкий еженедельник Der Spiegel сообщил, что слова Зеленского выразили недовольство в Берлине, ведь другие дипломатические заслуги бундесканцлера в ходе разговора двух лидеров отмечены не были.

Кроме того, в ходе разговора украинский лидер отметил, что ни Германия, ни Франция не прилагают достаточно усилий для Украины и увеличения санкций против России.

Однако 29 сентября помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что сотрудничество Украины с Францией и Германией осталось на прежнем уровне после публикации стенограммы разговора (iz.ru)