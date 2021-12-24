«Договорились открыть новую страницу в ирано-азербайджанских отношениях».

Как сообщает АПА, об этом министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиян написал в Twitter в связи с итогами своего визита в Азербайджан.

«Во время моего официального визита в Баку мы договорились открыть новую страницу в наших отношениях. На встрече с Президентом Ильхамом Алиевым, на обсуждениях с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и председателем парламента Сахибой Гафаровой мы определили дорожную карту для дальнейшего расширения наших связей. Мы продолжаем отдавать предпочтение нашим соседям», — отметил глава МИД Ирана.