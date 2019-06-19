Глава МИД Азербайджана прибыл в Вашингтон

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров прибыл в Вашингтон.

20 июня в столице США состоится встреча  главы внешнеполитического ведомства  Азербайджана с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, которая  пройдет при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Перед этим Э. Мамедъяров также проведет встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ.

Напомним, встреча Зограба Мнацаканяна с посредниками состоялась в Вашингтоне накануне.

Также ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал встречи с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном.(Report)

| 2019-06-19T13:08:19+00:00 19 июня 2019, 14:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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