Глава МИД Азербайджана прибыл в Вашингтон

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров прибыл в Вашингтон.
20 июня в столице США состоится встреча главы внешнеполитического ведомства Азербайджана с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, которая пройдет при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Перед этим Э. Мамедъяров также проведет встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ.
Напомним, встреча Зограба Мнацаканяна с посредниками состоялась в Вашингтоне накануне.
Также ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал встречи с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном.(Report)